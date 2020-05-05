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Милла Йовович показала кормление новорожденной дочки (Фото)

Милла Йовович показала кормление новорожденной дочки (Фото)
13:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость опубликовала в инстаграме нежное фото, на котором она изображена с маленькой дочкой Озиан в процессе кормления грудью.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая недавно родила третьего ребенка, показала, как кормит дочь грудью и рассказала, что сейчас для нее значит материнство.

Находясь дома на карантине, звездная мама стала чаще делиться с подписчиками домашними фотографиями своей семьи.

44-летняя актриса отметила в заметке, что очень ценит моменты, которые проводит с маленькой дочкой.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_yWm4dHnUF/

Я так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – один из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, маленькими руками, своим невероятным ароматом, этим пушистыми волосами. Я очень ценю этот период нашей жизни. Такой короткий момент в моей жизни, но он принесет сладкие воспоминания, когда я оглянусь назад, – щемяще отметила Йовович.

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Недавно актриса опубликовала забавную фотографию дочери, а подписчики в комментариях посмеялись над насупленным видом Озиан.

Семья актрисы Милы Йовивоч и режиссера Пола Андерсона воспитывает еще двух дочерей: 5-летнюю Дешиел и 12-летнюю Эвер. Последняя приобщается к жизни Голливуда и активно развивает кинокарьеру и пробует себя в модельной деятельности. Эвер уже успела сняться в фильме "Черная Вдова" и украсила обложку нового выпуска журнала Flaunt.

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Дети, Милла Йовович, Знаменитости, Голливудская актриса, Малыши, Новорожденные дети.
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