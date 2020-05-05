Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая

Вера Кекелия из Женского квартала рассказала о партнерских родах

Вера Кекелия из Женского квартала рассказала о партнерских родах
11:23 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам артистки, к появлению на свет их первенца они с супругом готовились вместе.

Украинская певица, участница юмористического проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия, которая на днях впервые стала мамой, поделилась подробностями родов.

"Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал", - говорит Вера.

Певица отметила, что любимый "держался молодцом", но был момент, когда он едва не упал в обморок.

Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет

"Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе", - поделилась молодая мама.

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда стали родителями 1 мая. У супругов родился сын, которого они назвали Иваном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Роды, Знаменитости, Малыши, Вера Кекелия, Женский квартал, Партнерские роды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
04 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
05 Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, почему нельзя полностью отменять карантин
Ляшко объяснил, почему в Украине продлили карантин
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый бизнес
В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь