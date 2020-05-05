Вера Кекелия из Женского квартала рассказала о партнерских родах

Новости шоу бизнеса:По словам артистки, к появлению на свет их первенца они с супругом готовились вместе.

Украинская певица, участница юмористического проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия, которая на днях впервые стала мамой, поделилась подробностями родов.

"Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал", - говорит Вера.

Певица отметила, что любимый "держался молодцом", но был момент, когда он едва не упал в обморок.

"Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе", - поделилась молодая мама.

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда стали родителями 1 мая. У супругов родился сын, которого они назвали Иваном.