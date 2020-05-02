Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница поделилась видео, где показала выписку из роддома.

Актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия вчера, 1 мая, призналась, что стала мамой сына.

Первенец Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды появился на свет в Киеве. Звездная пара не скрывает своего счастья и с радостью делится с поклонниками неповторимыми моментами. На личной странице певицы в инстаграме появилось чувственное видео.

На ролике счастливые родители позируют возле киевского роддома ISIDA. Вместе с Романом встретить Веру и маленького Ивана приехала коллега и подруга артистки Марта Адамчук. Она отметила, что через 20 лет они посмотрят этот ролик и вспомнят невероятные мгновения.

View this post on Instagram Счастливые;))) #выписка A post shared by VERA KEKELIA (@kekeliavera) on May 2, 2020 at 1:10am PDT

Напомним, Роман и Вера познакомились на съемках шоу "Голос страны-7". Оба попали в команду Сергея Бабкина. Там они поддерживали друг друга и переживали. Сначала была симпатия, которая впоследствии переросла в безграничную любовь. В октябре 2017 года пара решила пожениться. А уже в феврале 2020 года Вера заявила о своей беременности, опубликовав нежные фотографии с округлым животиком.