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Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет
Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет

Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет

Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница поделилась видео, где показала выписку из роддома.

Актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия вчера, 1 мая, призналась, что стала мамой сына.

Первенец Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды появился на свет в Киеве. Звездная пара не скрывает своего счастья и с радостью делится с поклонниками неповторимыми моментами. На личной странице певицы в инстаграме появилось чувственное видео.

На ролике счастливые родители позируют возле киевского роддома ISIDA. Вместе с Романом встретить Веру и маленького Ивана приехала коллега и подруга артистки Марта Адамчук. Она отметила, что через 20 лет они посмотрят этот ролик и вспомнят невероятные мгновения.

 
 
 
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Счастливые;))) #выписка

A post shared by VERA KEKELIA (@kekeliavera) on

Украинская прима-балерина раскрыла свое "карантинное" меню

Напомним, Роман и Вера познакомились на съемках шоу "Голос страны-7". Оба попали в команду Сергея Бабкина. Там они поддерживали друг друга и переживали. Сначала была симпатия, которая впоследствии переросла в безграничную любовь. В октябре 2017 года пара решила пожениться. А уже в феврале 2020 года Вера заявила о своей беременности, опубликовав нежные фотографии с округлым животиком.

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Ребенок, Роддом, Вера Кекелия, Роман Дуда.
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