Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Киев: Массовых мероприятий 8 и 9 мая в столице не будет
Киев: Массовых мероприятий 8 и 9 мая в столице не будет
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)

Ксения Собчак удивила поклонников новым селфи

Ксения Собчак удивила поклонников новым селфи
15:52 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фаны не сразу узнали в девушке, изображенной на фото, своего кумира.

Телеведущая Ксения Собчак удивила фолловеров новым селфи.

На снимке, размещенном на ее странице в Instagram, 38-летняя звезда запечатлена с грязевой маской на лице, а также в полиэтиленовой шапочке.

"На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?“ я всегда отвечаю честно: Красота!", — написала Собчак в подписи к кадру.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_xdCIzA39d/

Милла Йовович показала кормление новорожденной дочки (Фото)

Кроме того, в комментариях пользователи Сети признавались, что Собчак удалось до слез рассмешить их новым снимком:

"Я надеюсь это шоколад? А не то что я подумала", "Просто до слез!!!", "Да, красота страшная сила", "Сначала шуганулась от телефона, а потом даже оценила шутку", "Думала это фото моей бабушки", "Истинное лицо!", "Это очень смешно", — пишут в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ксения Собчак, Знаменитости, Телеведущая, Селфи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
03 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Значительный прорыв в лечении: Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19
Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги &quot;Сумерки&quot;
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги "Сумерки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь