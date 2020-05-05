Ксения Собчак удивила поклонников новым селфи

Новости шоу бизнеса:Фаны не сразу узнали в девушке, изображенной на фото, своего кумира.

Телеведущая Ксения Собчак удивила фолловеров новым селфи.

На снимке, размещенном на ее странице в Instagram, 38-летняя звезда запечатлена с грязевой маской на лице, а также в полиэтиленовой шапочке.

"На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?“ я всегда отвечаю честно: Красота!", — написала Собчак в подписи к кадру.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_xdCIzA39d/

Кроме того, в комментариях пользователи Сети признавались, что Собчак удалось до слез рассмешить их новым снимком:

"Я надеюсь это шоколад? А не то что я подумала", "Просто до слез!!!", "Да, красота страшная сила", "Сначала шуганулась от телефона, а потом даже оценила шутку", "Думала это фото моей бабушки", "Истинное лицо!", "Это очень смешно", — пишут в Instagram.