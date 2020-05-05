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Суши и родители: Катя Осадчая поделилась планами после карантина

Суши и родители: Катя Осадчая поделилась планами после карантина
16:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная телеведущая раскрыла семейные планы после завершения карантина.

Катя Осадчая ежедневно делится с фолловерами тем, как проходит ее карантин. Однако звезда, как и все общество, хочет его завершения и возврата к привычному ритму жизни. В инстаграм-профиле она показала новый женственный образ и рассекретила планы после преодоления вспышки коронавируса.

Если еще несколько дней назад телеведущая мечтала сесть за руль автомобиля и отправиться в сторону моря, то сейчас ее желания приобрели более приземленный характер. Хотя она продолжала работать даже во время карантина, но на длительный отдых больше не настроена. Зато Осадчая призналась, что в первую очередь после отмены карантинных ограничений, она хочет навестить родителей, которых не видела уже около двух месяцев.

Также знаменитость рассказала, что хочет сменить атмосферу пригорода Киева на шумные улицы столицы и совершить семейную прогулку по центру города. Также Катя Осадчая мечтает о суши. Несмотря на то, что на днях вместе с мужем Юрием Горбуновым приготовила пиццу, она хочет попробовать традиционное блюдо японской кухни от профессионалов. "Уже готовила, но хочу не самодельных", – ответила телезвезда на совет фолловеров приготовить суши самостоятельно.

Пицца вместо шашлыка: Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались кулинарными талантами (Фото)

Для очередной домашней съемки Катя Осадчая выбрала комфортный и в то же время изысканный образ. Она позировала в широких светлых джинсах и оригинальной белой кофточке с обнаженными плечами, пикантным декольте и объемными рукавами. Ведущая не забыла и об украшениях, выбрав несколько цепочек на шею и булавку с жемчугом. Этим кадром Осадчая в очередной раз доказала, что ее изюминкой является именно искренняя улыбка, которая покоряет сердца пользователей соцсетей.

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Телеведущая, Карантин, Знаменитость, Катя Осадчая.
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