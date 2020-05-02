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Пицца вместо шашлыка: Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались кулинарными талантами (Фото)

Пицца вместо шашлыка: Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались кулинарными талантами (Фото)
22:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звездные супруги опубликовали фото, где показали, как приготовили домашнюю пиццу.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж, ведущий и актер Юрий Горбунов находятся на изоляции в загородном доме вместе с маленьким сыном Иваном. Они показывают, как развлекаются дома, как играют с Иваном и отвечают на вопросы поклонников в прямых эфирах. На личных страницах пары в инстаграме появились снимки, на которых они показали пиццу, которую приготовили дома.

Катя и Юрий позируют в удобном домашнем наряде. Телеведущая одета в сине-белую полосатую кофту и штаны в тон. Она без макияжа, а волосы собрала сзади. Любимого Осадчей видим в белой футболке с принтом зелени. Они изображены на фоне кухни, держа в руках кусочки вкусной пиццы.

"Говорят, что от пиццы, которая сделана первого мая собственноручно, не толстеют. Проверим", - написала под фото звезда.

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Горбунов поделился похожим фото, на котором показал итальянское блюдо, которое разрезает его жена. "Первомай в разгаре", - отметил он в публикации.

Напомним, Юрий Горбунов присоединился к инициативе #ПідтримуюЛікарів. Ведущий позвонил фельдшеру Дмитрию из Ивано-Франковской области и лично поблагодарил за самоотверженную борьбу с коронавирусом.

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Пицца, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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