Юрий Горбунов присоединился к инициативе #ПідтримуюЛікарів (Видео)

Новости шоу бизнеса:Ведущий Юрий Горбунов позвонил фельдшеру Дмитрию из Ивано-Франковской области и лично поблагодарил за самоотверженную борьбу с коронавирусом.

В то время, когда медики во всем мире рискуют собственным здоровьем ради сохранения жизни больных коронавирусом пациентов, им как никогда важно чувствовать поддержку общества. Представители украинского шоу-бизнеса приобщаются к социальной кампании #ПідтримуюЛікарів. Юрий Горбунов решил выразить благодарность врачам родной Ивано-Франковской области.

Телеведущий позвонил своему земляку, фельдшеру Дмитрию и поблагодарил за самоотверженную борьбу с распространением COVID-19. Он пожелал всем медикам здоровья и подчеркнул важность их профессии.

"Вы сейчас отстаиваете безопасность всей страны. Мы гордимся, что вы есть, что вы когда-то решили стать врачами и теперь на боевой точке отстаиваете наши жизни. Вы - крутые", - отметил Юрий Горбунов.

Ранее инициативу Минздрава поддержал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. В день рождения фельдшера скорой медицинской помощи в городе Черкассы музыкант поздравил врача, с которым в свое время свела судьба.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (89 пациентов) превысило количество летальных случаев (83 пациента).

За сутки было зафиксировано 255 новых случаев.