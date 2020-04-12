Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
День в ООС: погиб украинский военнослужащий, еще один ранен
День в ООС: погиб украинский военнослужащий, еще один ранен
Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Католическая Пасха 2020: мировые звезды поздравляют с праздником (Фото, Видео)
Католическая Пасха 2020: поздравления мировых звезд (Фото, Видео)

Юрий Горбунов присоединился к инициативе #ПідтримуюЛікарів (Видео)

Юрий Горбунов присоединился к инициативе #ПідтримуюЛікарів (Видео)
19:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Ведущий Юрий Горбунов позвонил фельдшеру Дмитрию из Ивано-Франковской области и лично поблагодарил за самоотверженную борьбу с коронавирусом.

В то время, когда медики во всем мире рискуют собственным здоровьем ради сохранения жизни больных коронавирусом пациентов, им как никогда важно чувствовать поддержку общества. Представители украинского шоу-бизнеса приобщаются к социальной кампании #ПідтримуюЛікарів. Юрий Горбунов решил выразить благодарность врачам родной Ивано-Франковской области.

Телеведущий позвонил своему земляку, фельдшеру Дмитрию и поблагодарил за самоотверженную борьбу с распространением COVID-19. Он пожелал всем медикам здоровья и подчеркнул важность их профессии.

"Вы сейчас отстаиваете безопасность всей страны. Мы гордимся, что вы есть, что вы когда-то решили стать врачами и теперь на боевой точке отстаиваете наши жизни. Вы - крутые", - отметил Юрий Горбунов.

Ранее инициативу Минздрава поддержал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. В день рождения фельдшера скорой медицинской помощи в городе Черкассы музыкант поздравил врача, с которым в свое время свела судьба.

"Не без помощи заботливых врачей": Джамала поблагодарила медиков (Фото)

Напомним, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (89 пациентов) превысило количество летальных случаев (83 пациента).

За сутки было зафиксировано 255 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Ивано-Франковск, Врачи, Медики, Актер, Ведущий, Коронавирус, Юрий Горбунов, Covid-19, #ПідтримуюЛікарів.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
03 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
04 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
05 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Австрии: более половины инфицированных выздоровели
В Австрии коронавирус победили уже почти 7 тысяч человек
СМИ: Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса
СМИ: Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Лунный посевной календарь с 13 по 19 апреля 2020 года
Лунный посевной календарь с 13 по 19 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь