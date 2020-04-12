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"Не без помощи заботливых врачей": Джамала поблагодарила медиков (Фото)

"Не без помощи заботливых врачей": Джамала поблагодарила медиков (Фото)
13:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница не только поблагодарила медиков, но и обнародовала собственные болезни, которые одолела в детстве и подростковом возрасте.

Из-за пандемии коронавируса на плечи врачей по всему миру легла ответственность за жизни тысяч инфицированных коронавирусом пациентов. За круглосуточный и неутомимый труд им выражают благодарность отечественные и голливудские звезды. Певица Джамала на страницах своего Инстаграма присоединилась к мейнстриму и даже призналась, какие сложные болезни ей пришлосьпережить.

Как оказалось, в возрасте 6 лет артистка страдала от частых отитов. Несмотря на то, что она боялась врачей, медикам все же удалось вылечить девочку и избавить ее от страшных болей и ангин. Джамала вспомнила, что на приеме у врача всегда говорила одну фразу: "Не делайте мне больно, я вам песенку спою".

Однако уже на первом курсе консерватории в 18 лет ее настигла скарлатина. Она была вынуждена 40 дней провести в стенах инфекционной больницы наедине. Звезда волновалась, что пропускает важные занятия по вокалу и не может полноценно общаться с друзьями.

 
 
 
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#дякуюлікарю ⠀ «Не делайте мне больно, я вам песенку спою!» - так я говорила в детстве, когда попадала к врачу Конечно же, как и все дети, я страшно боялась врачей. Помню, что в 6 лет у меня были частые отиты, мне было очень больно И о, чудо! Не помню как, но доктор вылечил меня — перестали болеть уши и уменьшились ангины ⠀ В 18 лет, на первом курсе консерватории, я заболела скарлатиной. Скарлатиной, Карл! Такое ещё было? Да, мне тоже казалось, что это название из «Айболита», а не настоящая болезнь Меня положили в инфекционную больницу, на 40 дней поместили в карантин. Это была какая-то программа «За стеклом», потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали, это было очень тяжело, а ещё я очень переживала, что пропускаю занятия по вокалу. Важно было долечиться, так как скарлатина поражает самое ценное — горло. Благо, болезнь прошла без последствий. И снова не без помощи заботливых врачей, которые меня вылечили. ⠀ Ну и одно из последних ярчайших впечатлений от работы врачей — это, конечно, рождение ребёнка. Слушайте, там все как в супер профессиональном музыкальном бэнде Я с восхищением наблюдала за слаженной командой - от главврача, которая говорит всем «на старт, внимание, марш!», до анастезиолога, акушерки, неонатолога, медсестёр! Все их действия выверены даже не по минутам, а по секундам. Это потрясающе! ⠀ Думаю, у каждого из нас много таких историй, когда врачи сыграли важную роль в нашей жизни. ⠀ Вот и сейчас особо хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни! Давайте их беречь, ведь они очень важны и нужны нам. Все мы знаем, что во время болезни ничто не радует — ни семья, ни профессия, а врачи продлевают наши жизни, спасают, помогают нам. ⠀ Здоровья всем нам и спасибо врачам! ⠀ #дякуюлікарю #UNICEF

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"Это была какая-то программа "За стеклом", потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали ... Важно было долечиться, ведь скарлатина поражает самое ценное - горло", - объяснила Джамала.

Певица Татьяна Буланова была госпитализирована в больницу

Не менее яркими впечатлениями от работы медиков стали первые роды певицы. Она заверила, что главный врач, анестезиолог, акушерки и медсестры были слаженной командой, похожей на профессиональный музыкальный коллектив. "Сейчас особенно хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни", - высказалась Джамала.

Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии

Пост благодарности она дополнила архивными кадрами из детства и подросткового возраста. В серию фото звезда добавила совместные с врачами фотографии, которые были сделаны после родов и во время медицинских осмотров двухлетнего сына Эмира.

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Певица, Коронавирус, Джамала, Covid-19.
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