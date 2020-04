"Не без помощи заботливых врачей": Джамала поблагодарила медиков (Фото)

View this post on Instagram

#дякуюлікарю ⠀ «Не делайте мне больно, я вам песенку спою!» - так я говорила в детстве, когда попадала к врачу Конечно же, как и все дети, я страшно боялась врачей. Помню, что в 6 лет у меня были частые отиты, мне было очень больно И о, чудо! Не помню как, но доктор вылечил меня — перестали болеть уши и уменьшились ангины ⠀ В 18 лет, на первом курсе консерватории, я заболела скарлатиной. Скарлатиной, Карл! Такое ещё было? Да, мне тоже казалось, что это название из «Айболита», а не настоящая болезнь Меня положили в инфекционную больницу, на 40 дней поместили в карантин. Это была какая-то программа «За стеклом», потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали, это было очень тяжело, а ещё я очень переживала, что пропускаю занятия по вокалу. Важно было долечиться, так как скарлатина поражает самое ценное — горло. Благо, болезнь прошла без последствий. И снова не без помощи заботливых врачей, которые меня вылечили. ⠀ Ну и одно из последних ярчайших впечатлений от работы врачей — это, конечно, рождение ребёнка. Слушайте, там все как в супер профессиональном музыкальном бэнде Я с восхищением наблюдала за слаженной командой - от главврача, которая говорит всем «на старт, внимание, марш!», до анастезиолога, акушерки, неонатолога, медсестёр! Все их действия выверены даже не по минутам, а по секундам. Это потрясающе! ⠀ Думаю, у каждого из нас много таких историй, когда врачи сыграли важную роль в нашей жизни. ⠀ Вот и сейчас особо хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни! Давайте их беречь, ведь они очень важны и нужны нам. Все мы знаем, что во время болезни ничто не радует — ни семья, ни профессия, а врачи продлевают наши жизни, спасают, помогают нам. ⠀ Здоровья всем нам и спасибо врачам! ⠀ #дякуюлікарю #UNICEF