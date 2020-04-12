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Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии

Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии
01:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Надежда Бабкина находится в больнице и подключена к аппарату ИВЛ.

В СМИ появилась информация, что российская певица Надежда Бабкина не может самостоятельно дышать.

Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал "НеМалахов".

"Ее вывели из комы, так как иначе могли пойти необратимые процессы. Но 70-летняя певица дышит на ИВЛ", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Бабкина находится в больнице, врачи диагностировали у нее пневмонию, коронавируса у артистки нет.

Напоминаем, российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем. 

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Россия, Певица, Пневмония, Надежда Бабкина.
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