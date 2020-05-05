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"Сияйте, словно солнышки": Alyosha поделилась нежным снимком (Фото)

"Сияйте, словно солнышки": Alyosha поделилась нежным снимком (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая певица подчеркнула свой округлый живот, надев мини платье.

Только неделю назад звездные супруги, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha, признались о будущем пополнении в семье. Если раньше именитая мамочка держала в секрете, что находится в положении, то теперь активно публикует новые кадры на личной странице в инстаграме.

Alyosha показала трогательное фото, которым в очередной раз доказала, что ей идет беременность. Для съемки она выбрала нежное легкое платье длины мини белого цвета с черными вкраплениями. Наряд обнажил хрупкие плечи звезды и, несмотря на размер оверсайз, подчеркнул немалый живот. Сама певица позировала с легкими локонами, дневным макияжем и без всяких украшений, кроме обручального кольца.

Сияйте, словно солнышки, даже когда за окном льет дождь. Жизнь дарит нам столько поводов быть счастливыми, не пропускайте их мимо,– оптимистично прокомментировала Alyosha.

"Я ходила и ворчала на всех": ALYOSHA рассказала о своей беременности

Стоит отметить, что третий ребенок пары должен появиться на свет уже летом, а сама будущая многодетная мамочка чувствует существенные изменения фигуры.

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Беременность, Певица, Alyosha.
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