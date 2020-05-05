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Требовательна и груба: коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"
Коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"

Требовательна и груба: коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"

Требовательна и груба: коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"
18:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:И в Голливуде журналисты нашли скандальные детали о герцогине Сассекской.

Бывший оператор сериала "Форс-мажоры" решил рассказать детали сотрудничества с Меган Маркл. В частности, он вспомнил, как тогда еще не известная актриса впервые пришла на съемочную площадку. По словам мужчины, герцогиня Сассекская вела себя, как будто является одной из топовых звезд Голливуда, хоть такой и не была.

"Она была очень требовательна и груба. Раньше ее называли принцессой. Когда она приехала, я даже не знал, кто она такая. Меган вела себя как кинодива. Она приехала в бейсболке и, опустив голову и пряча лицо, прошла в гримерку. Все считали, что ведет себя как звезда А-листа, хотя такой не была", – рассказал оператор.

Одновременно бывший коллега Меган Маркл добавил, что снимать сцены с Меган Маркл было довольно легко, ведь она – трудоголик и с тщательностью относится к каждому дублю. Но как только выключались камеры, герцогиня показывала свой невыносимый характер.

Обычно, когда вы предлагаете что-то на съемке, звезды не спорят и соглашаются попробовать. Но у нее было свое видение и слишком много власти, – рассказал инсайдер.

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Кроме этого, стало известно, что Меган Маркл запрещала снимать ее ноги. Как известно, герцогиня еще в подростковом возрасте перенесла операцию и имеет небольшие шрамы.

"Один из членов нашей команды в какой-то момент стал снимать ее ноги. Когда он это сделал, все посмотрели на него, словно спрашивая: "Что ты делаешь?". Режиссер тут же сказал, что на сегодня это все. Тогда я предположил, что, наверное, это последний раз мы ее видим. А потом выяснилось, что она начала встречаться с принцем", – вспомнил мужчина.

Еще одним требованием Меган Маркл было дорогое шампанское на съемочной площадке и личное утверждение каждой сцены с ней. Такая требовательность и недоверие у всех подчиненных режиссера вызвало возмущение.

Я просто удивлен, что она очаровала принца. Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили сейчас работу с ней, я бы отказался. Я бы не хотел снова работать с таким несносным человеком, – заверил оператор.

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Как известно, съемки сериала "Форс-мажоры" проходили с 2011 года. В киноленте Меган Маркл сыграла юристку, которая становится девушкой главного героя. Сериал имел и пикантные сцены, которые охотно обсуждали в СМИ после того, как принц Гарри объявил об их помолвке. Уже в последнем сезоне "Форс-мажоров" Меган Маркл не появилась.

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Съемки, Форс-мажоры, Меган Маркл.
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