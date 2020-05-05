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Бывший Кортни Кардашян начал лечение в реабилитационной клинике: причина

Бывший Кортни Кардашян начал лечение в реабилитационной клинике: причина
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Причиной стала алкогольная и кокаиновая зависимость, которая развилась у Скотта Дисика после смерти обоих родителей.

36-летний Скотт Дисик был вынужден обратиться за помощью в элитный реабилитационный центр в штате Колорадо. Он прибыл туда в прошлый вторник.

Источники уверяют, что мужчина злоупотребляет алкоголем и не может отказаться от употребления наркотиков. Именно поэтому бывшему бойфренду Кортни Кардашян понадобилась помощь квалифицированных специалистов. Причиной такого поведения Скотта Дисика называют потерю родителей, которые ушли из жизни шесть лет назад. Через три месяца после смерти матери, которая долгое время боролась с болезнью, от неизвестных причин умер его отец, с которым он был очень близок.

Скотт Дисик замечал, что сейчас ему сложно забыть о потере семьи из-за того, что их общие дети с Кортни выросли и хотят знать больше о своих усопших бабушке и дедушке. Отметим, что экс-возлюбленные воспитывают трех общих детей – 10-летнего Мейсона, 5-летнюю Рейн и 7-летнюю Пенелопу.

Он сказал, что имеет травму из своего прошлого, вспомнил о проблемах в прошлом и с детьми. Он выглядел довольно худым и вялым и сообщил, что едет на реабилитацию, – информируют инсайдеры.

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Напомним, что телезвезда ранее пытался лечиться от зависимостей и проходил длительные реабилитации, которые так и не помогли ему. Четыре года назад его нашли без сознания в собственном доме в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками и алкоголем. Такие случаи вынужденной госпитализации длились годами, а врачи неоднократно спасали ему жизнь.

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Знаменитость, Кортни Кардашьян, Скотт Дисик.
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