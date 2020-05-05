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"Ценный подарок": Вера Кекелия показала своего ребенка

"Ценный подарок": Вера Кекелия показала своего ребенка
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 5 мая, Вера Кекелия празднует 34-летие. Звезда отметила, что главным подарком для нее стало появление сына Ивана.

Сразу после родов Вера Кекелия поспешила поделиться новостью о пополнении в семье на личной странице в Инстаграме. Несколько дней назад ее выписали из роддома, о чем певица также сообщила в сети. Не могла она обойти вниманием и свой 34-й день рождения.

Актриса "Женского Квартала" опубликовала поздравительное сообщение для себя, на котором предстала с новорожденным сыном на руках. На черно-белом кадре малыш, которого пара решила назвать Иваном, завернут в белую пеленку. Несмотря на открытость перед фолловерами, звездные родители не спешат показывать лицо первенца.

Сама же Вера Кекелия не только потрясла безупречным видом после родов, но и растрогала пользователей соцсетей душевным признанием. Она отметила, что новый год ее жизни стартовал с бесценного подарка.

Мне 34. Новый год начался и в моих руках ценный подарок,– написала новоиспеченная мамочка.

 
 
 
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Мне 34. Новый год начался и в моих руках самый ценный подарок Фото @marta_adamchuk  #запредельнаялюбовь

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Вера Кекелия из Женского квартала рассказала о партнерских родах

Напомним, что Вера Кекелия родила сына 1 мая в этом году в частном роддоме столицы. Ее муж Роман Дуда присутствовал при рождении первенца, однако певица называет эти роды не партнерскими, а семейными. О своей беременности она заявила в феврале 2020-го после более двух лет супружеской жизни с коллегой-участником шоу "Голос страны-7".

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Ребенок, Певица, Вера Кекелия.
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