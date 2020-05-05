Эмили Ратаковски поделилась откровенными снимками в ночной рубашке (Фото)

Новости шоу бизнеса:Британская модель продемонстрировала роскошные стройные формы.

28-летняя звезда только недавно представила свою новую коллекцию купальников, которые не могут не вызывать восхищения. Яркие принты, оригинальный крой и соблазнительные вырезы с бретелями – что еще нужно для идеального вида на пляже.

Впрочем, Эмили не остановилась на провокациях и выставила в инстаграме новые фото, которые уже получили одобрение поклонников.

На них модель позирует в обтягивающей ночной рубашке черного цвета, которая прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру и худобу. Соблазнительные разрезы в зоне бедер и тонкие бретели добавляют пикантности образу, а естественный макияж и распущенные волосы – натуральности и легкости. В руках девушка держит бокал красного вина и нежится под лучами солнца у окна.

"Фото, сделанные мужчиной", – говорится в подписи к снимкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram by husband Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Май 2020 в 8:50 PDT

Вместе с этим Эмили опубликовала архивные фото с "фэшн-Оскара" Met Gala, который должен был состояться в Нью-Йорке 4 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram met memories Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Май 2020 в 9:28 PDT

На снимках Ратаковски демонстрирует сексуальный образ с красной дорожки, который покорил всех поклонников.