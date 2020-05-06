Супермодель Наоми Кэмпбелл сняла на телефон собственную фотосессию для глянца

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram Кэмпбелл разместила обложку и кадры из нового фотосета, сообщив, что впервые в своей карьере самостоятельно фотографировала себя для обложки.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала главной героиней юбилейного номера американского журнала Essence Magazine, который отмечает свое 50-летие.

На обложке и страницах глянца появилась фотосессия с 49-летней легендой мира моды, которая выступила не только моделью, но и стилистом и фотографом модной съемки.

"Она была вынуждена найти быстрое решение в отсутствие традиционной фотосессии. И мисс Кэмпбелл взяла дело — и камеру — в свои руки. В частности, она сама сделала себе прическу и макияж, а также выступила своим стилистом, прежде чем включить объектив, чтобы сделать первую в истории обложку журнала Essence. Фотосессия была снята на iPhone. Кроме того, впервые за 50-летнюю историю журнала на обложке появились фото, сделанные самой моделью", — отмечает редакция глянца.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_zv5L8nzgE/

Кэмпбелл призналась, что получила необычный опыт, работая над этой фотосессией:

"Для меня было особой честью и необычным опытом снимать и оформлять мою собственную обложку для юбилейного номера Essence. Я сняла эту фотосессию на свой iPhone! Несмотря на то, что это грустное напоминание обо всех людях и средствах массовой информации, которые не могут работать из-за коронавируса, этот опыт также стал для меня глотком надежды и вдохновения, ведь наши люди и наша инфраструктура устойчивы. Мы укоренились в знаниях и творчестве. Мы выйдем из этой ситуации сильнее, чем когда-либо. С юбилеем, Essence Magazine!", — написала супермодель.