Актриса из "Теории большого взрыва" Мелисса Рауш стала мамой во второй раз

Новости шоу бизнеса:Знаменитость выложила фотографию детской шапочки голубого цвета, на которой вышито имя ребенка.

Звезда "Теории большого взрыва" и ее муж Уинстон Рауш стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик, его назвали Брукс.

Мелисса сообщила о рождении ребенка на своей странице в Instagram.

Я невероятно рада сообщить, что у нас родился сын, Брукс Рауш, который уже покорил наши сердца. Его появление стало возможным в немалой степени благодаря фронтовым героям — медсестрам и врачам, которые в это сложное время заботятся и о новой жизни. Словами не описать, как я благодарна за то, что этот малыш присоединился к нашей семье. Но, безусловно, нынешнее время — самое странное для того, чтобы принести в мир новую жизнь, — написала в микроблоге Мелисса.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_xOww1l6vU/

Она также написала эссе о материнстве для журнала Glamour, в котором обратилась к женщинам, в частности, ожидающим или воспитывающим ребенка во время пандемии, — она назвала их "пандемамами".

Я написал эссе на эту тему для Glamour. Мне не чужды потери и сложности на пути материнства. Поэтому те, кто имеет дело с бесплодием или скорбит о потере, пожалуйста, знайте, что вы находитесь в моем сердце, и я посылаю вам свою любовь, — добавила актриса и оставила ссылку на эссе в шапке своего профиля.