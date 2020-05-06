Молодая невеста Виктора Павлика поделилась историей знакомства с артистом

Новости шоу бизнеса:"Судьбоносной" встречи могло и не произойти, если бы не друг Кати.

Не секрет, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова познакомились в Николаеве, куда девушка приехала на концерт к артисту. Будущие влюбленные оказались соседями в местном отеле.

Об этом невеста певца рассказала на личной странице в Instagram. "Расскажу интересную историю из своей жизни или о том, насколько в жизни все не просто так", - начала свой рассказ Екатерина.

"Я познакомилась с ВП, благодаря своему китайскому другу Шану. Потому что, когда я собиралась ехать на концерт к ВП, я должна была поехать 3 ноября 2015 в Одессу, но мой друг Шан, сказал, что он поедет со мной, чтобы я одна там не бродила, но вышло так, что 3 ноября он не мог и сказал: давай поедем 4-го, - вспоминает девушка. - Я посмотрела, а 4 ноября - Николаев. Мне было все равно куда ехать, лишь бы на концерт к ВП. И мы взяли билеты в Николаев. Суть в том, что в Одессе вероятность жить в одном отеле мизерная и вряд ли бы мы там встретились".

Фото: https://www.instagram.com/p/B_z40iKnxU2/

"Благодаря китайскому другу я встретила ВП, а благодаря @katrusya_ukr я встретила китайского друга. Если бы не Катя, которая знает в совершенстве китайский, вряд ли я бы подружилась с Шаном. А если бы я не поступила в Шевченко, я бы не знала Катю. Выходит что весь мой путь в Киеве изначально вел к тому, чтобы встретить ВП", - подытожила Репяхова.

Напомним, что свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня, торжество пройдет в Днепре - родном городе невесты. Для 54-летнего артиста этот брак будет четвертым, а вот 25-летняя Катя под венец пойдет впервые.