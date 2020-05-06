Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник

Новости шоу бизнеса:Еще до пандемии коронавируса герцоги Сассекские планировали отпраздновать день рождения Арчи в Великобритании.

6 мая единственному сыну принца Гарри и Меган Маркл исполняется год! Арчи Гаррисон еще очень маленький, чтобы сполна насладиться этим праздником, однако его звездные родители подготовили немало сюрпризов для именинника.

Для Гарри и Меган было важно, чтобы королевские родственники имели возможность поздравить именинника. Однако от таких торжеств им пришлось отказаться. Однако, как утверждает королевский эксперт Кэти Николл, это не помешает звездным родителям организовать великолепный день для своего сына.

По неофициальным данным, Гарри и Меган позвонят Елизавете II и герцогам Кембриджским, чтобы они поздравили маленького Арчи.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_1r_8dHYfw/

Королева и дети герцогов Кембриджских поздравят его с днем рождения на этой неделе по Zoom. Они не видели своего маленького Арчи уже несколько месяцев, поэтому им не терпится увидеть, как он вырос, – рассказала Кэти Николл.

Пока представители королевской семьи поздравили Арчи Гаррисона в сети, добавив волшебное первое фото с мальчиком.

"Желаем маленькому Арчи сегодня счастливого первого дня рождения", – написали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Супруги добавили официальное фото с крестин.

Не останется именинник и без праздничного торта. По предположению биографа, Меган Маркл сама испечет десерт. Однако, зная любовь герцогини Сассекской к правильному питанию, торт может быть без сахара.

А вот что касается подарков, то маленький Арчи Харрисон может не ожидать каких-то дорогих сюрпризов. Принц Гарри и Меган Маркл убеждены, что их сын имеет "все, что ему нужно". Поэтому пара больше оценит, если звездные друзья пожертвуют деньги детским благотворительным организациям, чем передадут дорогие подарки.