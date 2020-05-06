"Важный пост для родителей": Тоня Матвиенко показала, как развивает маленькую дочь

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко, дочь легендарной певицы Нины Матвиенко, рассказала, чем занимается с четырехлетней дочерью на карантине.
Об этом артистка поведала на личной странице в Instagram. Тоня записала видео, на котором продемонстрировала, как приучает малышку мыть свои игрушки.
"Важный пост для родителей. Сейчас, когда все школы и садики закрыты на карантин, вся ответственность за воспитание детишек - будущего нашей нации, на плечах родителей. С нашей Ниной мы не только играем и учимся, а и приучаем ее к порядку и самоорганизации. Сегодня, например, мы вместе мыли игрушки. Дело полезное и способствует развитию ребенка", - написала Матвиенко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Важливий пост для батьків. Зараз, коли всі школи та садочки зачинені на карантин, уся відповідальність за виховання діточок - майбутнього нашою нації, на плечах батьків. З нашою Ніною ми не лише бавимося і навчаємося, а і привчаємо її до порядку та самоорганізації. Сьогодні, наприклад, ми разом мили іграшки. Справа корисна і сприяє розвитку дитини. Приєднуйтесь і ви! Знімайте відео, викладайте у соцмережі і не забувайте ставити хештеги #LearningAtHome, #ВчимосяВдома #тоняматвієнко
Напомним, что Нина - общий ребенок Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Малышка появилась на свет в январе 2016 года и была названа в честь своей знаменитой бабушки. У Тони также есть ребенок от первого брака - дочь Ульяна, которой в ноябре прошлого года исполнился 21 год.