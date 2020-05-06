"Важный пост для родителей": Тоня Матвиенко показала, как развивает маленькую дочь

Новости шоу бизнеса:Звездная мамочка не только играет с Ниной, но и развивает в ней навыки хозяйки.

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко, дочь легендарной певицы Нины Матвиенко, рассказала, чем занимается с четырехлетней дочерью на карантине.

Об этом артистка поведала на личной странице в Instagram. Тоня записала видео, на котором продемонстрировала, как приучает малышку мыть свои игрушки.

"Важный пост для родителей. Сейчас, когда все школы и садики закрыты на карантин, вся ответственность за воспитание детишек - будущего нашей нации, на плечах родителей. С нашей Ниной мы не только играем и учимся, а и приучаем ее к порядку и самоорганизации. Сегодня, например, мы вместе мыли игрушки. Дело полезное и способствует развитию ребенка", - написала Матвиенко.

Напомним, что Нина - общий ребенок Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Малышка появилась на свет в январе 2016 года и была названа в честь своей знаменитой бабушки. У Тони также есть ребенок от первого брака - дочь Ульяна, которой в ноябре прошлого года исполнился 21 год.