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Настя Каменских показала свой наряд на день рождение: игривый образ певицы

Настя Каменских показала свой наряд на день рождение: игривый образ певицы
17:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Одна из самых успешных певиц отечественной сцены на днях отпраздновала 33-летие.

Настя Каменских, которая сейчас известна под псевдонимом NK, 4 мая отпраздновала свой день рождения. Тогда соцсети украинских звезд первого эшелона пестрели поздравлениями для популярной коллеги. Сама же певица решила отблагодарить за теплые слова и пожелания публично. В инстаграм-профиле она показала фото с празднования дома.

Даже в изоляции Настя Каменских не изменяет себе и предпочитает гламурную одежду. Для скромного торжества она выбрала светлый образ. На ней легкое шелковое платье на бретельках с соблазнительным декольте, которое подчеркивает ее хрупкую фигуру. Тонкую линию талии выделил плетеный коричневый пояс. Обнаженные плечи знаменитость скрыла за белым кружевным халатом.

Каменских не забыла и о многочисленных аксессуарах. Ее шею украшала цепочка с оригинальной подвеской, а на ушах – лаконичные серьги с камнями. На этот раз NK решила не утруждать себя укладкой и оставила привычные кудри, которые так полюбились ее поклонникам.

 
 
 
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It was a wonderful day. Thank you, everyone ⠀ #birthday #nk #birthdaygirl #lovemylife #жизньвстилеnk

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
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Привет, мой новый год У нас с тобой столько всего впереди! ⠀ Какое фото больше нравится - 1 или 2?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских о депрессии: "Меня заклинило"

С фото видно, что звездный муж Потап сумел организовать настоящий праздник для любимой жены. Одну из комнат своего дома он украсил неоновой надписью Happy Birthday. А сама же Настя Каменских решила показать презенты в инстаграм-сторис. Певица продемонстрировала, что ее дом разукрашен многочисленными роскошными букетами, которыми ее сумели поздравить близкие и друзья даже несмотря на карантин.

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Стиль, Образ, Настя Каменских, Певица.
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