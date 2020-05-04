Настя Каменских о депрессии: "Меня заклинило"

Новости шоу бизнеса:Сложный период в жизни певицы произошел три года назад.

Популярная певица Настя Каменских (NK), которая недавно рассказала, как преодолеть лень, призналась, что у нее был сложный период в жизни три года назад. У певицы произошла депрессия, когда ей исполнилось 30 лет.

"Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а тут во мне что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас очень мало времени, надо все успеть. И как-то меня заклинило", - призналась звезда в программе "Жизнь известных людей".

Преодолеть депрессию Насте удалось благодаря книгам. Девушка уверяет, что ей помогла книга Люка Ферри "Философский трактат", в которой философы рассказывают об отношении к жизни и смерти.

Напомним, сегодня, 4 мая, популярной украинской певице Насте Каменских исполняется 33 года. Ее муж, украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) трогательно поздравил свою жену с днем рождения.