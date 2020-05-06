Волшебство: Тина Кароль показала необычное дерево, растущее в ее саду

Новости шоу бизнеса:Певица поделилась чудесным фото, где показала каштан, что растет в форме сердца.

Тина Кароль не перестает поражать поклонников. Она не только активно работает над своим творчеством, но и проводит время вместе с сыном, занимается домашними делами.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль проводит карантин вместе с сыном Вениамином в загородном доме. Там у артистки есть собственный сад.

На днях в инстаграм-сторис на ее личной странице появился волшебный кадр.

"И вновь мой каштан растет сердцем", – подписала снимок исполнительница.

Известно, что Тина любит растения и ее сад наполнен разнообразными деревьями, кустами и цветами, которые пышно зацветают весной. Одним из главных экспонатов территории вокруг дома является огромный каштан. Ежегодно он распускается и принимает форму сердца.