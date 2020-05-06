"Это важно: жить здесь и сейчас": Лилия Ребрик показала архивные снимки с Парижа

Сегодня, 6 мая, Лилия Ребрик отправилась на съемки в студию утреннего шоу "Ранок з Україною". Именно стены родного офиса напомнили телеведущей о путешествии в столицу мировой моды – Париж. Фотографии из романтической поездки, Лилия Ребрик опубликовала в инстаграме.
За осуществление своей мечты Лилия Ребрик поблагодарила мужа, ведь она мечтала об этом путешествии еще с детства. В период карантина особенно остро ощущаешь ограниченность во всем, особенно в путешествиях, поэтому телеведущая почувствовала всю ценность отпуска, не отложенного "на завтра", поэтому посоветовала не откладывать мечты на потом.
Это важно: жить здесь и сейчас. Осуществлять мечты и маленькие, и большие: поездки, поцелуи, объятия, платье, духи, туфли. Пусть даже маленькие наслаждения от жизни – получать крайне важно! Если мне хочется торт – я смело закажу именно торт, а не салат "ибо он полезнее"! И вам советую действовать так же. Не оглядывайтесь на людей, – отметила телеведущая.
На фоне телеэкрана с Эйфелевой башней Лилия Ребрик сделала несколько кадров. Она надела удлиненный пиджак с вырезами и белую юбку. Свой образ дополнила сиреневыми украшениями.
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Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові (@andrii_dykyi , чуєш це тобі) - що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. ⠀ Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки. ⠀ Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами... Це вкрай важливо, особливо сьогодні - у Міжнародний день БЕЗ дієт. Тож - дівчата, гуляємо! МРІЄМО на повну. Як ми - стрункі і красиві - гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік. (Гортайте фото) Про що мрієте зараз ви? #ранокзукраїною #ліліяребрик #мріїздійснюються
"Любите себя! Цените себя. И прошу: не мучайте негативными мыслями, надуманными ограничениями, диетами. Это крайне важно, особенно сегодня – в Международный день без диет. Поэтому девушки, гуляем! Мечтаем на полную. Какие мы стройные и красивые гуляем по Парижу с круассаном и сладким кофе, целуясь под Эйфелевой башней, которой сегодня 131 год", – написала телеведущая.
Лилия Ребрик прикрепила несколько фотографий романтического города, с улыбкой позируя на фоне настоящей Эйфелевой башни с мужем. На фотографиях супруги пьют кофе, едят круассаны, целуются и выглядят очень счастливыми.