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"Ждал этого три месяца": Влад Яма поделился подробностями личной жизни

"Ждал этого три месяца": Влад Яма поделился подробностями личной жизни
21:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский хореограф поделился пикантными подробностями отношений с любимой.

Популярный украинский хореограф, судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма не часто говорит о личной жизни. Долгое время он даже не признавался, что женат. Однако теперь не только рассекретил дату свадьбы, но и поделился пикантными подробностями отношений с любимым.

Певица Оля Полякова на личной странице в инстаграме проводит прямые эфиры, во время которых играет со знаменитостями игру "Правда или действие". Очередным гостем трансляции артистки стал Влад Яма. Он не только снял футболку и сделал макияж, но и рассказал, как начиналась его история любви с Лилианой.

Влад признался, что боялся напугать любимую и не хотел давить на нее в том, что касалось интимной жизни, поэтому первые три месяца их отношения не заходили дальше поцелуев.

Я не сильно настаивал, потому что когда встретил ее, почувствовал, что это надолго. Боялся наступать, ускорять события. Поэтому мы долго целовались, ходили за ручку, я ее подвозил в машине домой и просто провожал. Рад, что было именно так. Длилось это примерно три месяца. Целовались, обнимались, танцевали горячие танцы, – рассказал танцор.

Влад Яма рассказал, как изменились его отношения с женой во время карантина

После таких признаний Влада, Полякова спросила его, не было ли разочарования после того, как случилось то, чего он так ждал.

Это был быстрый фейерверк! Ждал этого три месяца. Но было круто, я даже не верил своему счастью, – признался Яма.

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Личная Жизнь, Хореограф, Влад Яма, Танцор.
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