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Под любимую Ciara: Мишель Андраде показала, как танцует (Видео)

Под любимую Ciara: Мишель Андраде показала, как танцует (Видео)
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Зажигательная украинская певица поделилась роликом с зажигательным танцем, в котором показала пластические движения.

Даже после завершения "Танцев со звездами" Мишель Андраде продолжила заниматься танцами. Певица посещала групповые занятия в столичной студии, где отрабатывала каждое па.

И тренировки таки дали свой результат: в Инстаграме Мишель Андраде опубликовала короткий ролик, который потряс ее фанатов.

Артистка очаровательно станцевала перед камерой на больших каблуках, что выглядело очень соблазнительно. Интересно, что Мишель Андраде выбрала не свою песню, а трек из репертуара своего кумира – Ciara.

 
 
 
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@rishamaryna о Рииша!! Твои танцы это любовь! И конечно же под любимую @ciara

Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

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Да и на паркете "Танцев со звездами" Мишель Андраде показывала не менее горячии постановки.

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Певица, Танцы, Мишель Андраде.
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