Под любимую Ciara: Мишель Андраде показала, как танцует (Видео)

Новости шоу бизнеса:Зажигательная украинская певица поделилась роликом с зажигательным танцем, в котором показала пластические движения.

Даже после завершения "Танцев со звездами" Мишель Андраде продолжила заниматься танцами. Певица посещала групповые занятия в столичной студии, где отрабатывала каждое па.

И тренировки таки дали свой результат: в Инстаграме Мишель Андраде опубликовала короткий ролик, который потряс ее фанатов.

Артистка очаровательно станцевала перед камерой на больших каблуках, что выглядело очень соблазнительно. Интересно, что Мишель Андраде выбрала не свою песню, а трек из репертуара своего кумира – Ciara.

Да и на паркете "Танцев со звездами" Мишель Андраде показывала не менее горячии постановки.