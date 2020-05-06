Под любимую Ciara: Мишель Андраде показала, как танцует (Видео)

Даже после завершения "Танцев со звездами" Мишель Андраде продолжила заниматься танцами. Певица посещала групповые занятия в столичной студии, где отрабатывала каждое па.
И тренировки таки дали свой результат: в Инстаграме Мишель Андраде опубликовала короткий ролик, который потряс ее фанатов.
Артистка очаровательно станцевала перед камерой на больших каблуках, что выглядело очень соблазнительно. Интересно, что Мишель Андраде выбрала не свою песню, а трек из репертуара своего кумира – Ciara.
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@rishamaryna о Рииша!! Твои танцы это любовь! И конечно же под любимую @ciara
Да и на паркете "Танцев со звездами" Мишель Андраде показывала не менее горячии постановки.