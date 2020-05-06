"С Днем ангела!": Катя Осадчая мило поздравила супруга с именинами

Сегодня, 6 мая, День Ангела празднуют те, кто имеют имя Юрий. Катя решила поздравить любимого и опубликовала нежное совместное фото на личной странице в инстаграме.
На очаровательной фотографии телеведущая изображена в объятиях любимого. Они касаются друг друга лицами и мыло улыбаются, глядя в камеру.
Осадчая одета в белую майку и яркий жакет розового цвета. Ее шею украшают минималистичные подвески и металлический чокер. Волосы знаменитость собрала в хвост, а на лице сделала легкий естественный макияж.
Поздравляю своего Юру и всех Юриев и Георгиев с Днем ангела! Здоровья, вдохновения и многих лет, – написала в публикации ведущая.