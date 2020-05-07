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Эмили Ратаковски поделилась соблазнительными снимками в мужской рубашке (Фото)

Эмили Ратаковски поделилась соблазнительными снимками в мужской рубашке (Фото)
09:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса и модель не прекращает радовать поклонников эротическими кадрами.

28-летняя красавица продолжает будоражить сеть страстными фотографиями. Она публикует их на личной странице в инстаграме. Более чем 26 миллионов подписчиков следят за аккаунтом Эмили и с нетерпением ждут новых публикаций.

Ратаковски поделилась двумя черно-белыми кадрами, которые за час оценили больше, чем 330 тысяч пользователей сети. Девушка знает, как привлечь внимание и создать ажиотаж вокруг своей личности.

Она предстала перед камерой в мужской белой рубашке и черном пиджаке. Оба элемента ее образа расстегнуты, поэтому можно увидеть обнаженную грудь модели. Волосы Эмили уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

 
 
 
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more by husband at home

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски поделилась откровенными снимками в ночной рубашке (Фото)

Проницательный взгляд знаменитости добавляет ее образу еще большей сексуальности.

На другом фото звезда застегнула одежду и обнажила левое плечо. Волосы Ратаковски убрала в сторону и отвернула голову.

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Все по теме:

Модель, Актриса, Снимки, Емили Ратаковски.
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