Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
Сильный ветер и дожди: на Украину надвигается непогода
Холифилд: Хочу объявить, что вернусь на ринг
Холифилд: Хочу объявить, что вернусь на ринг
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая

Деми Роуз блеснула обнаженными ягодицами (Фото)

Деми Роуз блеснула обнаженными ягодицами (Фото)
10:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Британская модель опубликовала фотографию, где предстала в латексном купальнике, который прекрасно подчеркнул ее обнаженные ягодицы.

Деми Роуз неустанно доказывает, что является одной из самых сексуальных и самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она не стесняется демонстрировать обнаженные пышные формы в пикантных кадрах, которые публикует на личной странице в инстаграме.

Аккаунт знаменитости в сети инстаграм наполнен удивительными фотографиями на фоне невероятно красивых пейзажей. Деми обожает путешествовать и делиться снимками из живописных локаций. Однако во время карантина Роуз приходится устраивать домашние фотосессии и обнародовать архивные кадры.

На очередной фотографии модель позирует во время заката у бассейна, закрыв глаза. Она одета в черный латексный купальник и выбрала такую позу, в которой можно продемонстрировать обнаженные ягодицы. Ее волосы, собранные в прическу сзади, а на лице неизменно сияет изысканный макияж с коричневой помадой на губах.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fun fact: I walk on my tiptoes everywhere as I can’t break out of the habit & also I’m a former Ballerina @dannydesantos

Публикация от Demi (@demirose)

Цветы и свечи: Деми Роуз поделилась пикантными снимками (Фото)

В подписи к фото красавица-брюнетка объяснила, почему стоит на пальцах.

Интересный факт: я хожу на пальцах везде, потому что не могу избавиться от этой привычки, а также я бывшая балерина, – призналась Деми Роуз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фигура, Модель, Снимки, Деми Роуз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
03 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
04 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
05 Продукты, которые не стоит есть и пить на ночь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: за сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
За сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
Рецепт дня: Творожная запеканка &quot;Идеальная&quot; с манкой и цукатами
Рецепт дня: Творожная запеканка "Идеальная" с манкой и цукатами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь