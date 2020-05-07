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"Мой муж переболел": супруг Санты Димопулос переболел коронавирусом

"Мой муж переболел": супруг Санты Димопулос переболел коронавирусом
14:14 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица рассказала, что болезнь протекала сложно, и мужчина провел в больнице почти две недели.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос призналась, что ее муж, бизнесмен Игорь Кучеренко, переболел коронавирусной инфекцией. 

Об этом Санта рассказала в беседе со своими подписчиками в Instagram. Так, одна из читательниц попросила певицу выразить свое мнение о ситуации с коронавирусом в стране.

"Твое мнение о Covid-19? В Украине почти никто не верит", - поинтересовалась поклонница.

Димопулос возмутилась тому, что многие люди относятся к эпидемии несерьезно и заявила, что болезнь коснулась и ее семьи, а также близкого окружения.

"Кто не верит? Где логика? У этих людей? Мой муж переболел, лежал 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно, берегите себя", - написала Санта.

Где мужчина подхватил вирус, Санта не уточнила. Возможно, это произошло в Куршевеле, откуда супруги вернулись в начале марта.

Известно, что после возвращения с курорта, Димопулос прошла тест на Covid-19 - результат оказался отрицательным.

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"Никаких симптомов заболевания у меня нет, есть только насморк, но это не об этом. Я недавно узнала, что в Куршевеле, откуда мы вернулись, была вспышка коронавируса. И поскольку у меня двое маленьких детей, я решила не рисковать и поехать сдать анализ. Слава Богу у меня отрицательный тест", - рассказывала ранее певица.

Напомним, что Санта Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко в 2015 году. До этого певица была гражданской женой украинского шоумена Андрея Джеджулы, от которого родила сына Даниэля.

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Болезнь, Санта Димопулос, Певица, Коронавирус.
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