Ушла из жизни российская актриса Татьяна Паркина

Новости шоу бизнеса:Звезда была наиболее известной по роли Марты в фильме "Не могу сказать "прощай".

В России умерла знаменитая советская певица и актриса Татьяна Паркина. На время смерти ей было 68 лет.

О потере сообщили представители Союза кинематографистов России. По их данным, Татьяна Паркина умерла в среду, 6 мая. Причину смерти знаменитой актрисы решили не уточнять, отметив, что женщина долгое время боролась с болезнью.

"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!" - добавили они в официальном обращении.

Паркина родилась в Риге в 1952 году. Еще с детства она мечтала стать артисткой, поэтому родители поддержали ее в выборе профессии. Татьяна успешно закончила университет в Москве и стала строить карьеру вокалистки. Однако сцену харизматичная блондинка покоряла не сольными выступлениями, а в составе музыкальных ансамблей. Потому вскоре Татьяна Паркина перешла в кинематограф.

Бешеную славу актрисе принесла лента режиссера Бориса Дурова "Не могу сказать "Прощай". Фильм вышел на экраны в 1982 году и сразу же покорил любителей кино. Особенно запомнилась зрителям героиня Марта, которую и сыграла талантливая Татьяна Паркина.

Постер к фильму "Не могу сказать "Прощай"

По сюжету, красавица бросила мужа, который из-за трагического инцидента был прикован к постели.

Кроме этого, в фильмографии актрисы есть десятки других успешных фильмов. В частности, Татьяна Паркина сыграла в кинолентах: "Зависть богов", "Красное и черное", "Капитан "Пилигрима", "Аплодисменты, аплодисменты...", "Крик дельфина", "Дочки-матери", "Салон красоты", "Мимино", "Ты иногда вспоминай", "Против течения", "Горожане".