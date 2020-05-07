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Безупречная Моника Беллуччи снялась для престижного модного глянца (Фото)

Безупречная Моника Беллуччи снялась для престижного модного глянца (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса:Итальянская актриса стала звездой свежего номера журнала Harper’s Bazaar Kazakhstan.

55-летняя кинозвезда снялась в фотосессии для казахстанского модного глянца, появившись на его страницах в эффектных образах от таких премиальных брендов, как Elie Saab, Bottega Veneta и Ralph & Russo. На одном из кадров актриса позировала, лежа на диване и демонстрируя длинные ноги в замшевых черных туфлях от Christian Louboutin.

Фотосессия проходила в парижском отеле Hôtel Plaza Athénée под руководством Патриса ван Малдера - французского фотографа и друга Беллуччи.

В интервью с глянцем актриса призналась, что у нее все еще иногда возникает борьба с самой собой: "Я стараюсь к себе хорошо относиться, но иногда у меня возникает борьба с самой собой. Потому что, когда ты приходишь в этот мир, то постепенно раскрываешь все новые и новые стороны себя: свои слабости, реакции на жизненные события. На самом деле я очень хрупкая и ранимая. Но это часть меня, и я должна ее принимать".

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Новый номер мы специально сделали максимально ностальгическим. Карантин изменил все, но очень скоро мы снова будем встречаться, обниматься, делать макияж и наряжаться. Возможно даже рискнем примерить наряды героини нашей обложки Моники Беллуччи, которая впервые снялась для казахстанского глянца. Вся съемка и интервью по ссылке в био Photography by @vanmalder / Styling by @farouk_chekoufi / Interview by @elleyko. Tap for more credits. Link in bio.

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Беллуччи заявила, что исключает возможность байопика о своей жизни, отметив, что на экране ей нравится перевоплощаться в других персонажей: "Думаю, что нет. Я предпочитаю играть других персонажей и людей, а не себя".

Актриса также раскрыла секреты своей стройности, отметив важность физической активности в любом возрасте.

"Все очень просто. Иногда я люблю заняться пилатесом, поплавать в бассейне. Что касается лица, я просто наношу крем и легкий макияж", - сообщила Беллуччи.

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Фотосессия, Моника Беллуччи, Harper’s Bazaar, Harper’s Bazaar Kazakhstan.
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