"Ты моя слабость": Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)

Как известно, влюбленные познакомились более двадцати лет назад и до оформления отношений 14 лет жили под одной крышей. В 2008 году пара объявила о помолвке, но свадьбу пришлось временно отложить. У Даррена и Эми родилась дочь - Авиана Олеа Ле Галло. Молодая мать решила немного привести свое тело в форму перед свадебным торжеством, но процесс немного затянулся.
2 мая 2015 года пара узаконила свои отношения и недавно отпраздновала пятилетнюю годовщину свадьбы.
В честь этого события Адамс показала снимок со свадьбы и трогательно обратилась к своему супругу в Сети. "Ты моя слабость. Люблю тебя. Люблю нашу семью", - написала звезда сериала "Острые предметы" в личном блоге.
Поклонники и звездные коллеги поздравили их семью с праздником, пожелав долголетия и гармонии в отношениях. "Это прекрасно. Поздравляю вас с очередной годовщиной", - написала Дженнифер Гарнер. Актриса Галь Гадот оставила эмодзи в виде сердец.
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It’s been 5yrs today that I’ve been blessed to be married to my best friend. #mybetterhalf - It’s crazy how fast time goes by-almost 18yrs since we started dating. I respect, and adore the incredible human being that you are ~ #happyanniversary photo cred @yvetteromanphoto @amyadams
"Какие красивые, сказочный снимок", "Счастья вам, мы вас любим", "Храните семейный очаг и берегите друг друга", - написали фанаты.