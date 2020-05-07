"Ты моя слабость": Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)

Новости шоу бизнеса:На днях Эми Адамс опубликовала в личном блоге свадебное фото со своим супругом - художником Дарреном Ле Галло и дочерью - 12-летней Авианой.

Как известно, влюбленные познакомились более двадцати лет назад и до оформления отношений 14 лет жили под одной крышей. В 2008 году пара объявила о помолвке, но свадьбу пришлось временно отложить. У Даррена и Эми родилась дочь - Авиана Олеа Ле Галло. Молодая мать решила немного привести свое тело в форму перед свадебным торжеством, но процесс немного затянулся.

2 мая 2015 года пара узаконила свои отношения и недавно отпраздновала пятилетнюю годовщину свадьбы.

В честь этого события Адамс показала снимок со свадьбы и трогательно обратилась к своему супругу в Сети. "Ты моя слабость. Люблю тебя. Люблю нашу семью", - написала звезда сериала "Острые предметы" в личном блоге.

Поклонники и звездные коллеги поздравили их семью с праздником, пожелав долголетия и гармонии в отношениях. "Это прекрасно. Поздравляю вас с очередной годовщиной", - написала Дженнифер Гарнер. Актриса Галь Гадот оставила эмодзи в виде сердец.

"Какие красивые, сказочный снимок", "Счастья вам, мы вас любим", "Храните семейный очаг и берегите друг друга", - написали фанаты.