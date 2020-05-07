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Неужели вместе? Брэд Питт встречается с известной американской актрисой (Фото)

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Неужели вместе? Брэд Питт встречается с известной американской актрисой (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф showdream.org Фото:

Новости шоу бизнеса:Голливудский холостяк ежедневно встречается с актрисой Алией Шокат.

В ноябре прошлого года папарацци впервые застали Брэда Питта и Алию Шокат вместе. Тогда многие журналисты сделали вывод, что у актеров роман.

Однако никаких официальных подтверждений этому факту не было. Знаменитости продолжали проводить время вместе, чем только подливали масла в огонь.

На днях репортеры Us Weekly выяснили, что даже самоизоляция не стала помехой для Брэда и Алии. Она регулярно бывает в гостях у актера, который проводит карантин в роскошном пентхаусе, расположенном в районе Лос Фелис города Лос-Анджелес. Как стало известно журналистам, Шокат живет всего в десяти минутах ходьбы от Питта.

Алия Шокат

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"Они заказывают гамбургеры и пиццу, а иногда Брэд катает ее к морю на своей машине", - рассказал инсайдер. Правда, по его словам, ситуация в последнее время усложняется, ведь еще одной соседкой актера является его супруга - Анджелина Джоли.

Фото twitter.com/bestgug

Она вместе с детьми проживает в особняке, расположенном всего в пяти минутах ходьбы.

С одной стороны, поклонники счастливы за Брэда, у которого есть шанс чаще видеться с детьми, а с другой - для всех очевидно, что Энджи может разозлиться на мужа за то, что он проводит время с Шокат.

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Отношения, Брэд Питт, Алия Шокат.
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