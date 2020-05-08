"Приехали впечатлиться": Монатик умилил сеть снимками с сыновьями

Популярный украинский певец Монатик, как и другие звездные родители, на карантине проводит время вместе с женой и детьми. Но не забывает о своем творчестве. На днях артист поделился волшебными фотографиями, где запечатлен с сыновьями в собственной студии.
Кадрами на личных страницах в инстаграме поделилась жена музыканта Ирина и сам Монатик.
Дмитрий вместе с сыновьями Платоном и Даниилом позируют на диване. Они рассматривают разнообразные награды на полочках. Звездная пара не показывает лица своих малышей, поэтому они изображены со спины.
Трое одеты в стильную спортивную одежду и черные шапки. Также на видео видно, как Монатик наигрывает мелодию.
Наш папа очень скучает по бешеному ритму и любимой работе. Приехали получить впечатление, – написала в публикации Ирина.
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Наш папа @monatik_official очень скучает за бешеным ритмом и любимой работой приехали впечатлиться
Певец на своем аккаунте распространил такие же снимки и отметил, что на них изображены любимые и важнейшие посетители студии. Он очень любит своих сыновей и ценит каждую минуту, проведенную вместе с ними.