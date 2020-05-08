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"Это энергия жизни": Маша Ефросинина о материнстве

"Это энергия жизни": Маша Ефросинина о материнстве
09:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Маша Ефросинина снялась в фотосессии ювелирных украшений со своей дочерью Наной и рассказала, что для нее значит материнство.

10 мая в Украине отмечается День матери. Празднуют этот праздник ежегодно во второе воскресенье мая.

Накануне праздника ювелирный бренд Guzema Jewellery ко Дню матери запустил проект "Быть мамой" и пригласил трех героинь рассказать о материнстве, сообщает Vogue.

Маша Ефросинина живет в счастливой семье и воспитывает двоих детей: 5-летнего сына Александра и 15-летнюю дочь Нану. В сети часто можно увидеть видеоролики с танцами и развлечениями младшего сына Сашы, а вот дочь Нану телеведущая хранит от лишних глаз. По ее словам, дочь не любит публичность, поэтому совместные фотографии или видео она загружает только при ее разрешении.

В ролике Ефросинина рассказала, что для нее значит материнство.

Для меня это энергия жизни. Без детей, мне кажется, я бы не достигла ничего из того, что имею. Даже того, что их не касается. Они дают мне самую мощную энергию для всего:творить, любить, грустить, смеяться, плакать. С ними все живо и остро, – рассказала Маша Ефросинина.

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Для фотосессии Маша Ефросинина надела легкое льняное платье белого цвета с объемными рукавами и оголенными плечами. Дочь Нана также надела похожий наряд зеленого цвета. Весенние луки дополняли украшения и легкий макияж.

В видеоролике также снялись Валерия Гузема и ее мама Елена, Лариса Евтухова с дочерью Лизой. Они ответили на одновременно простые и сложные вопросы о безусловной любви, материнстве и гордости за своего ребенка. Проект "Быть мамой" с участием Маши Ефросининой: смотрите видео

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Фотосессия, Телеведущая, Маша Ефросинина, Материнство, День матери.
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