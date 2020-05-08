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"С днём рождения, мой Лешенька": Настя Каменских нежно поздравила мужа

"С днём рождения, мой Лешенька": Настя Каменских нежно поздравила мужа
09:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня свой 39-й день рождения отмечает украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Одной из первых в соцсетях именинника поздравила любимая супруга, певица Настя Каменских.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором Потап и Мими позируют на кровати. Фотографию Настя сопроводила трогательным поздравлением.

"Леша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днем рождения, мой Лешенька", - написала певица.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения, мой Лешенька @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники музыканта присоединились к поздравлениям и пожелали своему кумиру много теплых слов.

А Потап в свою очередь решил подвести итоги. "Если вы меня спросите, что я понял за 39 лет, за тысячи концертов, миллионы зрителей, и сотни Мега хитов, то я отвечу - Любовь ! Жить и быть влюбленным в жизнь, в свою женщину, семью, детей, в свое дело, в Родину! Окружать себя теми людьми, которых хочешь обнять!", - написал именинник.

 
 
 
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Если вы меня спросите , что я понял за 39 лет, за тысячи концертов, миллионы зрителей, и сотни Мега хитов, то я отвечу - Любовь ! Жить и быть влюблённым в жизнь, в свою женщину,семью,детей,в своё дело, в Родину! Окружать себя теми людьми ,которых хочешь обнять! Я полетел,сегодня Я Disco Sexy Oleksii,всех люблю , спасибо @kamenskux , я ещё не просыпался djеем! HBD2ME!

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Настя Каменских показала свой наряд на день рождение: игривый образ певицы

"Я полетел, сегодня я Disco Sexy Oleksii, всех люблю, спасибо Настя, я еще не просыпался djеем!", - добавил Потап.

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Настя Каменских, Потап, Певица, День рождение.
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