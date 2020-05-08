"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница Джамала обратилась к поклонникам в День памяти и примирения.

Сегодня, 8 мая, чтят память тех, кто погиб во время Второй мировой войны ради того, чтобы последующие поколения жили в мире и покое. Джамала присоединилась к числу тех, кто вспомнил этот день и опубликовала трогательное сообщение на личной странице в инстаграме.

Джамала – украинская исполнительница крымскотатарского происхождения. Ее народ подвергся депортации в 1944 году и она до сих пор испытывает ту боль, которую выражает в своем творчестве.

Накануне 75 годовщины по случаю Дня Победы артистка поделилась трогательным сообщением и призвала отдать дань уважения тем, чьи жизни унесла война.

Важно помнить свою историю, трагическое прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем. Память делает нас сильнее. Вечное уважение погибшим во Второй мировой войне. Мира всем нам – написала певица в публикации.

Напомним, День памяти и примирения в Украине появился в 2015 году и теперь он отмечается ежегодно 8 мая. Завтра, 9 мая, Украина и Европа будут отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.