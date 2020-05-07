Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
Когда выйдет фильм "Аватар 2": дата и фото со съемок

Беременная Джамала показала свой животик в обтягивающем белом платье (Фото)

Беременная Джамала показала свой животик в обтягивающем белом платье (Фото)
19:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица находится на последних месяцах беременности.

На днях звезда опубликовала серию фотографий, на которых появилась в белоснежном обтягивающем платье, что красиво подчеркнуло ее большой животик. Знаменитость готовится во второй раз стать мамой.

Она организует домашние фотосессии, где в волшебных образах демонстрирует свое особое состояние. Результаты съемок Джамала распространяет на личной странице в инстаграме.

На новых фотографиях исполнительница предстала в платье молочного цвета длины миди, которое обтягивало ее немаленький беременный животик. Особый шарм наряду добавляют рюши на рукавах с черной лентой на краях. Джамала дополнила нежный образ браслетами и кольцами золотистого цвета, а также большими серьгами-кольцами. Волосы вложила ровно, а на лице сделала макияж с белыми блестящими тенями и черными стрелками на веках. Завершила аутфит нежным блеском на губах.

 
 
 
View this post on Instagram

Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори ⠀ А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. ⠀ А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! ⠀ Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? ⠀ Чекайте! ⠀ #togetherathome #разомвдома

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on

Едва не изнасиловали: Alyosha поделилась жуткими воспоминаниями

Победительница Евровидения-2016 даже на карантине не прекращает делиться с поклонниками своим творчеством и устраивает онлайн-концерты, во время которых представляет новые композиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Певица, Джамала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
Карантинные меры: Новая Зеландия планирует ослабить ограничительные меры
Карантин: Новая Зеландия планирует ослабить ограничения
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь