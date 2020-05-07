Беременная Джамала показала свой животик в обтягивающем белом платье (Фото)

На днях звезда опубликовала серию фотографий, на которых появилась в белоснежном обтягивающем платье, что красиво подчеркнуло ее большой животик. Знаменитость готовится во второй раз стать мамой.
Она организует домашние фотосессии, где в волшебных образах демонстрирует свое особое состояние. Результаты съемок Джамала распространяет на личной странице в инстаграме.
На новых фотографиях исполнительница предстала в платье молочного цвета длины миди, которое обтягивало ее немаленький беременный животик. Особый шарм наряду добавляют рюши на рукавах с черной лентой на краях. Джамала дополнила нежный образ браслетами и кольцами золотистого цвета, а также большими серьгами-кольцами. Волосы вложила ровно, а на лице сделала макияж с белыми блестящими тенями и черными стрелками на веках. Завершила аутфит нежным блеском на губах.
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Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори ⠀ А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. ⠀ А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! ⠀ Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? ⠀ Чекайте! ⠀ #togetherathome #разомвдома
Победительница Евровидения-2016 даже на карантине не прекращает делиться с поклонниками своим творчеством и устраивает онлайн-концерты, во время которых представляет новые композиции.