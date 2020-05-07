Беременная Джамала показала свой животик в обтягивающем белом платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица находится на последних месяцах беременности.

На днях звезда опубликовала серию фотографий, на которых появилась в белоснежном обтягивающем платье, что красиво подчеркнуло ее большой животик. Знаменитость готовится во второй раз стать мамой.

Она организует домашние фотосессии, где в волшебных образах демонстрирует свое особое состояние. Результаты съемок Джамала распространяет на личной странице в инстаграме.

На новых фотографиях исполнительница предстала в платье молочного цвета длины миди, которое обтягивало ее немаленький беременный животик. Особый шарм наряду добавляют рюши на рукавах с черной лентой на краях. Джамала дополнила нежный образ браслетами и кольцами золотистого цвета, а также большими серьгами-кольцами. Волосы вложила ровно, а на лице сделала макияж с белыми блестящими тенями и черными стрелками на веках. Завершила аутфит нежным блеском на губах.

Победительница Евровидения-2016 даже на карантине не прекращает делиться с поклонниками своим творчеством и устраивает онлайн-концерты, во время которых представляет новые композиции.