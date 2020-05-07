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Едва не изнасиловали: Alyosha поделилась жуткими воспоминаниями

Едва не изнасиловали: Alyosha поделилась жуткими воспоминаниями
17:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Беременная исполнительница Алена Кучер раскрыла жуткий факт из своего прошлого.

Певица Alyosha (Алена Кучер), которая готовится в третий раз стать мамой, призналась, что в 13-летнем возрасте ее хотели изнасиловать. Шокирующей историей артистка поделилась в программе "Зірковий шлях".

Старший парень напал на будущую певицу в подъезде многоэтажки. Alyosha признается, что в тот момент ее спасла отчаянность.

"Преодолела свой страх и начала очень громко кричать, и когда открылись двери на каком-то верхнем этаже, и этот парень услышал, он испугался и побежал вниз. Я побежала наверх, на самый высокой этаж, звонила во все двери. И как только первые двери открылись, я сама забежала в квартиру и начала закрывать все замки, которые там есть", - поделилась певица.

"Я ходила и ворчала на всех": ALYOSHA рассказала о своей беременности

Alyosha не уточнила, знакомый это был человек или посторонний, но призналась, что в тот момент очень испугалась. "Это довольно страшно, особенно для девушки", - отметила звезда.

Напомним, что Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей готовятся к рождению третьего ребенка. Пополнения в семье звездные супруги ждут уже через 3 месяца, а тем временем пара подбирает малышу имя.

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Насилие, Певица, Alyosha, Алена Кучер.
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