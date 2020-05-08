"Валерию – 4 года": у сына Оли Фреймут сегодня день рождения

Новости шоу бизнеса:Несмотря на карантин, в семье Ольги Фреймут нашлось место для праздника в кругу семьи.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в 2016 году во второй раз стала мамой от второго мужа Владимира Локотко. Общего сына супруги назвали Валерием, а уже сегодня, 8 мая, празднуют его четвертый день рождения.

На новых фотографиях ведущей в Инстаграме можно увидеть, как Ольга с сестрой Юлией и мамой готовятся поздравлять именинникас маленьким праздником. В руках – шарики и домашний любимец, а сами они находятся на уютном крыльце дома посреди густой зелени.

"Валерию – 4 года!" – написала под семейными фото Ольга Фреймут, сначала вызвав недопонимание у подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Валерію 4 роки!!! Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 8 Май 2020 в 1:20 PDT

Из-за того, что на кадрах нет сына-именинника, фанаты сначала не могли понять, у кого праздник. Некоторые даже спрашивали, уж не у собаки ли, которая присутствует на фотографиях Ольги.

Добавим, что Ольга Фреймут также воспитывает старшую дочь Злату Митчелл, которую родила от коренного британца Нила, а также дочь Евдокию от Владимира Локотко, которую родила через год после рождения Валерия. Семья постоянно проживает в Киеве, но часто приезжает на родину Ольга – во Львовскую область, где живет ее мама.