Флоренс Пью появилась на обложке глянца и рассказала о романе с 45-летним Заком Браффом (Фото)

Актриса стала лицом с обложки свежего номера ELLE UK. Помимо творческих планов Флоренс Пью, разумеется, поговорила с журналистом издания и о своей личной жизни.
В начале апреля Пью подтвердила свой роман с коллегой по цеху, актером Заком Браффом, выложив романтичный снимок в Instagram.
Впрочем, реакция ее подписчиков на этот снимок была весьма неоднозначной: интернет-пользователей смутила 21-летняя разница между возлюбленными, и в сторону девушки посыпались оскорбления.
О том, насколько неуместны были все эти комментарии и буллинг, Флоренс сначала объяснила у себя в соцсетях, а теперь дала отпор хейтерам на страницах международного издания: "Я имею право проводить время с кем хочу и как хочу. Я всегда считала странным, что люди начинают осуждать такой личный выбор человека. Я актриса, потому что мне нравится играть. И я не против, чтобы люди смотрели на то, чем я живу, но они не имеют права учить меня, что мне делать со своей личной жизнью".
24-летняя Флоренс Пью резко ответила на нескончаемую критику ее романа с 45-летним Заком Браффом: "Я понимаю, что с известностью в жизни появляется много других новых моментов, например, люди могут вторгаться в твою личную жизнь и высказывать мнение на этот счет. Но мне странно, что нормальные люди начинают демонстрировать такую ненависть в отношении той части моей жизни, которую я не выставляю напоказ. Странная сторона славы в том, что вы можете быть разорванным на части тысячами людей за то, о чем они даже не имеют понятия".
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The June issue of ELLE showcases everything to wear, watch, read and listen to now to still make this the perfect summer. For the cover we spent the day with @florencepugh, megastar in the making, before the coronavirus pandemic forced the world into lockdown. She tells @hlucynat what she’s learnt about herself in these times and what it means to be a rising Hollywood talent. E-I-C: @farrahstorr Photographer: @lizcollinsphotographer Creative Director: @misterthomasjames Stylist: @aureliadonaldson Make-up: @wendyrowe Hair: @georgenorthwood Nails: @trishlomax Set Design: @culietta Seamstress: @nafisatosh Fashion: @chanelofficial
Напомним, о романе Флоренс и Зака западные СМИ говорили уже некоторое время. А в начале апреля пара была замечена на "карантинном" шопинге в Лос-Анджелесе: Флоренс сбегала за продуктами, спрятав руки в резиновые перчатки, в то время как Зак ждал ее у входа в магазин на своем автомобиле Audi.
Ранее они несколько раз попадали под прицел объективов фотографов, но находились в компании и старались не показывать своих чувств на публике.