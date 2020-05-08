Флоренс Пью появилась на обложке глянца и рассказала о романе с 45-летним Заком Браффом (Фото)

Новости шоу бизнеса:24-летняя звезда "Маленьких женщин" резко ответила на нескончаемую критику ее романа с 45-летним Заком Браффом.

Актриса стала лицом с обложки свежего номера ELLE UK. Помимо творческих планов Флоренс Пью, разумеется, поговорила с журналистом издания и о своей личной жизни.

В начале апреля Пью подтвердила свой роман с коллегой по цеху, актером Заком Браффом, выложив романтичный снимок в Instagram.

Впрочем, реакция ее подписчиков на этот снимок была весьма неоднозначной: интернет-пользователей смутила 21-летняя разница между возлюбленными, и в сторону девушки посыпались оскорбления.

О том, насколько неуместны были все эти комментарии и буллинг, Флоренс сначала объяснила у себя в соцсетях, а теперь дала отпор хейтерам на страницах международного издания: "Я имею право проводить время с кем хочу и как хочу. Я всегда считала странным, что люди начинают осуждать такой личный выбор человека. Я актриса, потому что мне нравится играть. И я не против, чтобы люди смотрели на то, чем я живу, но они не имеют права учить меня, что мне делать со своей личной жизнью".

24-летняя Флоренс Пью резко ответила на нескончаемую критику ее романа с 45-летним Заком Браффом: "Я понимаю, что с известностью в жизни появляется много других новых моментов, например, люди могут вторгаться в твою личную жизнь и высказывать мнение на этот счет. Но мне странно, что нормальные люди начинают демонстрировать такую ненависть в отношении той части моей жизни, которую я не выставляю напоказ. Странная сторона славы в том, что вы можете быть разорванным на части тысячами людей за то, о чем они даже не имеют понятия".

Напомним, о романе Флоренс и Зака западные СМИ говорили уже некоторое время. А в начале апреля пара была замечена на "карантинном" шопинге в Лос-Анджелесе: Флоренс сбегала за продуктами, спрятав руки в резиновые перчатки, в то время как Зак ждал ее у входа в магазин на своем автомобиле Audi.

Ранее они несколько раз попадали под прицел объективов фотографов, но находились в компании и старались не показывать своих чувств на публике.