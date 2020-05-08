Раскрыт секрет резкого похудение певицы Адель

Тренер британской певицы Адель Пот Герасимо рассказал, как звезде удалось так быстро похудеть и приобрести очаровательные формы.
Секретом тренировок Адель мужчина поделился в Instagram.
По его словам, у женщины никогда не было цели стать моделью, она всего лишь волновалась о своем здоровье - особенно после родов и операции. С тех пор как она переехала в США, то почувствовала много изменений, и на этой волне звезде удалось легче придерживаться введенных тренером ограничений.
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Am so proud of this special lady. She has taken charge of her life and made the necessary changes to focus on her and her life. LA is definitely agreeing with you girl!! Best Birthday present to yourself. #adele #bodytransformation #fit #lean #positivity #voice #birthday #pt #healthy #results #LA #songbird
Адель полностью изменила свой рацион, отказавшись от вредных вкусностей, и занялась фитнесом.
"Она не теряет вес ради похвалы фанатов, а делает это ради собственного самочувствия. Это личные изменения, которые не имеют ничего общего ни со мной, ни с вами", - обратился Пит к подписчикам и недоброжелателям Адель.
Адель удалось сбросить более 45 кг, да и сама она уже не скрывает, что ее тело трансформировалось в лучшую сторону.