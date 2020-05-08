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Раскрыт секрет резкого похудение певицы Адель

Раскрыт секрет резкого похудение певицы Адель
21:44 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:График расписали на 13 месяцев перед очередным туром.

Тренер британской певицы Адель Пот Герасимо рассказал, как звезде удалось так быстро похудеть и приобрести очаровательные формы.

Секретом тренировок Адель мужчина поделился в Instagram.

По его словам, у женщины никогда не было цели стать моделью, она всего лишь волновалась о своем здоровье - особенно после родов и операции. С тех пор как она переехала в США, то почувствовала много изменений, и на этой волне звезде удалось легче придерживаться введенных тренером ограничений.

Адель полностью изменила свой рацион, отказавшись от вредных вкусностей, и занялась фитнесом.

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"Она не теряет вес ради похвалы фанатов, а делает это ради собственного самочувствия. Это личные изменения, которые не имеют ничего общего ни со мной, ни с вами", - обратился Пит к подписчикам и недоброжелателям Адель.

Адель удалось сбросить более 45 кг, да и сама она уже не скрывает, что ее тело трансформировалось в лучшую сторону.

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Адель, Похудение, Тренировки, Спорт, Певица, Пот Герасимо.
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