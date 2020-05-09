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DJ NANA снялась для мужского глянца: соблазнительные снимки (Фото)

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DJ NANA снялась для мужского глянца: соблазнительные снимки (Фото)
10:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Экс-солистка поп-группы NikitA Анастасия Кумейко, которая известна под псевдонимом DJ NANA, стала лицом новой обложки мужского глянца XXL Ukraine.

Сексапильная брюнетка обожает эпатировать своими яркими и откровенными сценическими образами. Однако в этой фотосессии она показала свою женственность и сексуальность. Артистка позировала в чувственной съемке. В пикантных образах ей удалось обнажить тело и засветить аппетитные формы.

Для съемки она примерила сразу несколько пикантных нарядов, каждое из которых было жарче, чем предыдущее. На обложке глянца она позировала в бледно-фиолетовом плаще на голое тело с открытым декольте, сразу же продемонстрировав свой роскошный большой бюст.

Линию талии подчеркнул блестящий пояс, а разрез позволил засветить и стройные ноги. Небрежная прическа и макияж теплых оттенков добавил эротичности кадру.

Другие look DJ NANA были не менее страстные. Она примерила кружевное белье, бюстгальтер которого едва прикрыл грудь, с каблуками, накинув прозрачный плащ. Также звезда позировала в высоких трусиках и черном корсете с глубоким вырезом и сеточкой в зоне декольте.

Однако самыми откровенными стали фото, на которых DJ NANA изображена обнаженной, едва прикрыв тело шелковым халатом, и в платье с камнями, которое также позволило разглядеть хрупкие линии ее фигуры.

 
 
 
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#djnana #anastasiadomination #ladyNa #beauty #photoshoot #xxl #xxlukraine #digitalcover

Публикация от Dj Nana Fan Page (@djnana_fan)

Несмотря на такую открытость на фото знаменитость отметила, что не согласилась бы на эротические сцены в кино несмотря на свою любовь к съемкам. Ей хочется воплощать на экране отчаянных и смелых героинь.

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Хотелось бы роль, где можно показать физическую подготовку и актерскую игру. Опыт драматической роли у меня уже был. Впервые сыграла в клипе "Пленный" у Александра Пономарева, и, могу сказать, что все не так легко, как это кажется на первый взгляд, – заметила DJ NANA.

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Обложка, Глянец, Мужской журнал, Анастасия Кумейко, Dj NANA, XXL Ukraine.
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