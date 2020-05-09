Игорь Ласточкин продает кубок "Танцев со звездами": причина

Новости шоу бизнеса:Украинский комик объявил о старте аукциона, в котором лотом стал кубок победителя проекта "Танцы со звездами".

Игорь Ласточкин продает свою награду, чтобы спасти жизнь сына капитана команды "Таа-та-та-та", у которого диагностировали лейкоз.

О своей благотворительной инициативе Игорь Ласточкин объявил на личной странице в Инстаграме. Он заявил, что стартовая цена кубка составляет 500 долларов – свыше 13 тысяч гривен. Все вырученные средства он направит на лечение сына юмориста Мирона.

Игорь Ласточкин выбрал платформой для проведения аукциона инстаграм. В комментариях к записи он предлагает проводить торги, которые закончатся через два дня после старта – 10 мая.

Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера. Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок "Танцев со звездами" 2018 года, – объявил артист.

Капитан команды "Таа-та-та-та" Александр Замша вместе с женой и сыном находятся на лечении в Израиле в одной из лучших клиник. Он отмечает, что Мирон на пути к выздоровлению от лейкоза. Комика морально и финансово поддержали и другие коллеги по сцене, которым он публично выразил благодарность. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksander Zamsha (@zamsha_sasha) 6 Май 2020 в 9:14 PDT