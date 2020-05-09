Поздравления с Днем победы Ольги Куриленко обернулось для нее морем критики (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ольга Куриленко поздравила с Днем памяти и примирения и Днем победы фотографией, которые многие ее фолловеры восприняли неоднозначно.

Девушка Бонда из фильма Квант милосердия и звезда фильмов Обливион и Смерть Сталина Ольга Куриленко на своей странице в Instagram поздравила европейских фолловеров с Днем памяти и примирения, который мир отмечал 8 мая, а фолловеров из стран бывшего Советского Союза с Днем победы.

"Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!", - подписала она фото, на котором ее пятилетний сын рисует красные звезды на самодельном танке из картонных коробок.

И в первом же комментарии она написала: "Отвечу один раз всем тем, кто пишет здесь неадекватные гадости: И Я О ВАС ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ!!! То, что для вас я, вы есть для меня!"

Фолловеры оставляют возмущенные комментарии под постом: "У меня только один вопрос, как тест ДНК показывает национальность? Ольга? Если Вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто Вы? Национальности "славянка" нет, это этнос, сообщество народов населяющих восточную Европу. А национальность определяется по родителям и месту рождения", "Победобесие и до Америки добралось", "Такой маленький, а уже коммунист", "Да у Ольги, мозги "отбиты" как и у Усика, отписка", "Это ваш ребенок? Зачем ему такие игрушки? Славяне не любят в такое играть. В такое играют только русские убийцы. Отписываюсь. Стало тошно и противно", "Если для вас путинская Россия, которая пришла с войной в вашу родную Украину и убивает ваших сограждан - это "наши", то вы мой враг. Мальчик рисует символы тоталитарного коммунистического режима, тоже, вероятно, "нашего" - убившего голодом миллионы украинцев. Заигрывая с путинской Россией, вы можете заработать денег в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной заработаете презрение. Очень жаль, что вы оказались ватницей, адептом гражданской религии "победобесия". Не от большого ума, вероятно".

Естественно нашлись и те, кто одобрили фото ребенка с самодельным танком: "Классно! Молодец мама", "Узнаю наших", "Оля, спасибо Вам за то, что помните о Нашем Дне Победы! Несмотря ни на что!", "Какой хороший мальчик! Правильное воспитание и правильные игрушки. Знай наших!" и др.

Напомним, Ольга Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянск Запорожской области Украины, а в 1995 году переехала работать в Париж моделью. Ее фото появились на обложках Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

В 2005 году актриса начала сниматься в кино, а мировая известность к ней пришла в 2006 году после роли в фильме "Париж, я люблю тебя", где она сыграла в дуэте с Элайджей Вудом. В 2020 году Ольга Куриленко стала одной из первых мировых селебрити, заболевших коронавирусом. О ходе болезни она подробно рассказывала на своей странице в Instagram.