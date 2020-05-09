"Ей было всего 16": Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса, родившаяся в Киеве, Милла Йовович поздравила с Днем победы и поделилась историей своей семьи.

Милла Йовович на своей странице в Instagram поздравила с Днем победы во Второй мировой войне и рассказала о своих бабушке и дедушке, которые прошли войну, показав их фотографии, письма с войны и медали. При этом в своем посте назвала советскую армию русской, чем вызвала негодование фолловеров, которые ее поправили.

"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем победы!" - написала она, - "8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне".

"Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина".

"Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом".

"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня".

Многие в комментариях отметили, насколько Милла Йовович похожа на свою бабушку, Татьяну Попову, а также поздравили актрису в ответ.

Напомним, 5-летняя Милла Йовович с семьей эмигрировала из Советского Союза зимой 1981 года. Они жили сначала в Лондоне, а затем перебрались в США.