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"Ей было всего 16": Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну

"Ей было всего 16": Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну
18:07 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса, родившаяся в&nbsp;Киеве, Милла Йовович поздравила с&nbsp;Днем победы и&nbsp;поделилась историей своей семьи.

Милла Йовович на своей странице в Instagram поздравила с Днем победы во Второй мировой войне и рассказала о своих бабушке и дедушке, которые прошли войну, показав их фотографии, письма с войны и медали. При этом в своем посте назвала советскую армию русской, чем вызвала негодование фолловеров, которые ее поправили.

"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем победы!" - написала она, - "8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне".

"Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина".

 
 
 
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May 8 and 9th respectively mark the end of WW2 for both the Allied and the Russian Army. There were many fighters and soldiers in my family who fought in the war. This is a picture of my grandmother, Tatyana Popovy, who enlisted to be a nurse on the frontlines when she was just 16 years old. By her 18th birthday she had marched through unspeakable horrors all the way to Berlin. Those are her medals and documents that my mom saved in the pictures. Her husband, my maternal grandfather Alexander Loginov also fought through the whole war. Also, my paternal grandfather Bogdan Jovovich fought in the ranks of the Yugoslavian partisans. You might say I come from a long line of fighters, soldiers and revolutionaries and I take so much pride in my heritage and the amazing people I come from. When things get tough, I think about what my grandma went through when she was just a kid and nothing seems so difficult anymore. Today I want to honor their memories and the memories of all the brave souls who fought to make this world a better, more decent place. We need more people like that today. * Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сег

A post shared by Milla Jovovich (@millajovovich) on

"Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом".

"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня".

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Многие в комментариях отметили, насколько Милла Йовович похожа на свою бабушку, Татьяну Попову, а также поздравили актрису в ответ.

Напомним, 5-летняя Милла Йовович с семьей эмигрировала из Советского Союза зимой 1981 года. Они жили сначала в Лондоне, а затем перебрались в США.

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Семья, Милла Йовович, День Победы.
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