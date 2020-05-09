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Суббота, 09.05.2020
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Довел всех: Дженнифер Энистон показала средний палец COVID-19 (Фото)

Довел всех: Дженнифер Энистон показала средний палец COVID-19 (Фото)
20:05 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua

Новости шоу бизнеса:Американская актриса не стала сдерживать эмоции и ответила коронавирусу доступным и понятным образом.

Уже много недель практически весь мир сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. Отказаться от дел и сменить рабочий график пришлось и знаменитостям, которым пришлось отложить съемки и даже гастрольные туры. Однако терпение начинает заканчиваться.

Например, звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон на официальной странице в Instagram опубликовала провокационный снимок и обратилась к коронавирусу. Актриса была заплаканной и показывала средний палец.

"Уважаемый Covid... ⁣ Ты можешь любезно [email protected]!k off (отстать, прим. ред.) сейчас. Спасибо, пока! TBT", - написала Энистон.

 
 
 
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Dear Covid...⁣ You can kindly [email protected]!k off now thank you BYE TBT

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"Джен, то же самое хочется и мне прокричать каждый день, когда я смотрю за тем, какая чудесная на улице погода, а мне все равно приходится сидеть дома", "А когда было сделано фото? Когда про Питта слухи появились?", "Лучшая. К черту коронавирус" - комментируют поклонники.

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Дженнифер Энистон, Коронавирус, Covid-19.
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