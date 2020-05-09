Блейк Лайвли показала свои лучшие образы на Met Gala (Фото)

Новости шоу бизнеса:В этом году знаменитый бал Met Gala отменили в связи с пандемией коронавируса по всему миру.

Как и многие звезды, Блейк Лайвли ностальгирует по "прежнему миру", когда балы Met Gala проводились каждый первый понедельник мая.

В этом году бал отменили из-за пандемии. Но Блейк решила вспомнить, в чем появлялась на мероприятиях прошлых лет, и обнаружила, что ее наряды чудесным образом идеально сочетались с ковровой дорожкой.

Она выложила фотографии с балов Met Gala 2018, 2017 и 2016 и написала: "Когда ковровая дорожка сочетается с Блейк".

В комментариях Блейк отметилась Джиджи Хадид, которая пошутила: "Насколько заранее ты сообщаешь Анне о том, какого цвета должен быть ковер?"

Она имела в виду главного редактора Vogue и организатора Met Gala Анну Винтур.

View this post on Instagram -Met Gala 2012 #theannawintour#themet#voguemagazine#condenast#themetgala#thelook#style#fashion#redcarpetlooks#firstmondayinmay#vogue @condenast @voguemagazine A post shared by Anna Wintour (@theannawintour) on May 1, 2020 at 7:48am PDT

Сама Анна вот что сказала насчет несостоявшегося бала: "Обычно в первый понедельник мая я стою на ступенях музея Метрополитен, приветствуя гостей. Но вместо этого сейчас я сижу дома, как и большинство из вас. Это время горя и лишений для миллионов, и отмена нашей вечеринки - ничто по сравнению со всем остальным. За это время мы поняли, что нуждаемся друг в друге, что нам необходимо объединиться. Если мы хотим выйти из этой пандемии более сильными и устойчивыми, мы должны объединиться сильнее, чем когда-либо".