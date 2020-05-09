Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Тoyota готовит две новые версии Corolla
Тoyota готовит две новые версии Corolla

Блейк Лайвли показала свои лучшие образы на Met Gala (Фото)

Блейк Лайвли показала свои лучшие образы на Met Gala (Фото)
21:28 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:В этом году знаменитый бал Met Gala отменили в связи с пандемией коронавируса по всему миру.

Как и многие звезды, Блейк Лайвли ностальгирует по "прежнему миру", когда балы Met Gala проводились каждый первый понедельник мая.

В этом году бал отменили из-за пандемии. Но Блейк решила вспомнить, в чем появлялась на мероприятиях прошлых лет, и обнаружила, что ее наряды чудесным образом идеально сочетались с ковровой дорожкой.

Она выложила фотографии с балов Met Gala 2018, 2017 и 2016 и написала: "Когда ковровая дорожка сочетается с Блейк".

 
 
 
View this post on Instagram

...when the carpet matches the Blakes. Met Ball 2018, 2017, 2016

A post shared by Blake Lively (@blakelively) on

В комментариях Блейк отметилась Джиджи Хадид, которая пошутила: "Насколько заранее ты сообщаешь Анне о том, какого цвета должен быть ковер?"

"Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье

Она имела в виду главного редактора Vogue и организатора Met Gala Анну Винтур.

Сама Анна вот что сказала насчет несостоявшегося бала: "Обычно в первый понедельник мая я стою на ступенях музея Метрополитен, приветствуя гостей. Но вместо этого сейчас я сижу дома, как и большинство из вас. Это время горя и лишений для миллионов, и отмена нашей вечеринки - ничто по сравнению со всем остальным. За это время мы поняли, что нуждаемся друг в друге, что нам необходимо объединиться. Если мы хотим выйти из этой пандемии более сильными и устойчивыми, мы должны объединиться сильнее, чем когда-либо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анна Винтур, Блейк Лайвли, Платья, Met Gala, Модные образы, Met Gala 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь