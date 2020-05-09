Юлия Думанская сообщила о пополнении в семье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Юлия Думанская во второй раз стала матерью.

Исполнительница хитов "Двічі в одну річку не війдеш" и "Пробач" подарила своему мужу, бизнесмену Григорию Козловскому, сына.

Радостной новостью счастливая мама поделилась с поклонниками в Instagram. Юлия опубликовала трогательное фото из роддома, на котором кормит грудью новорожденного малыша. "Добро пожаловать в этот мир, моя любовь. Спасибо Богу за такую радость. Теперь в моем сердечке два любимых мужчины, твой отец и ты. Будь здоровым, наш маленький сыночек", - написала певица.

Подписчики артистки засыпали ее поздравлениями и пожелали крохе крепкого здоровья и сил.

Фото instagram.com/julia_dumanska

Напомним, 28-летняя Юлия и 49-летний Григорий поженились 14 февраля 2018 года. В июне того же года певица родила дочь, которая стала для нее первым ребенком. А вот бизнесмен тогда стал папой в четвертый раз. У Козловского есть три дочери от предыдущего брака.