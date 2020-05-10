Брэд Питт планирует день рождения дочери Шайло

Новости шоу бизнеса:27 мая Шайло Джоли-Питт исполнится 14 лет.

Брэд Питт надеется, что дочь отметит день рождения у него дома. Актер уже разработал план праздника и придумал различные конкурсы.

Сперва Шайло устроит праздник в доме матери, 44-летней Анджелины Джоли, а позже отправится к отцу. 56-летний Брэт Питт надеется, что ничего не сможет помешать их планам, ведь он уже придумал, как они порезвятся на свежем воздухе. "Брэд планирует организовать много веселых и забавных вещей в своем особняке. Будет масса разных сюрпризов", - сообщил источник, приближенный к Питту.

По словам инсайдера, 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс должны присоединиться к мероприятию. "Он был бы рад, если бы все дети пришли на вечеринку", - добавил аноним.

К слову, родители Питта уже прислали подарки для внучки. А братья и сестры Шайло приготовят для нее особый торт.